La France livre des missiles de longue portée à l’Ukraine

Les premiers missiles de longue portée SCALP, dont le président français Emmanuel Macron a annoncé la livraison mardi, sont déjà arrivés en Ukraine, a annoncé une source militaire française, en marge du sommet de l’Otan à Vilnius. Les précisions de notre partenaire Europe 1.

Emmanuel Macron a annoncé lors de son arrivée au sommet de l’Otan que la France avait « décidé de livrer de nouveaux missiles permettant des frappes dans la profondeur à l’Ukraine ». « Compte tenu de la situation et de la contre-offensive qui est menée par l’Ukraine, j’ai pris la décision d’accroître les livraisons d’armes et d’équipements aux Ukrainiens, conformément aux engagements que nous avons pris avec eux », a affirmé le chef de l’Etat ce mardi. Ces armes, appelées des missiles SCALP, ont déjà été livrées à l’Ukraine.

Pour le Kremlin, il s’agit d’une erreur

Le Kremlin a aussitôt répliqué que la livraison de ces missiles était une « erreur » et que la Russie allait devoir prendre des « contre-mesures » dans le conflit en Ukraine. Paris n’a fourni aucune précision sur le nombre de missiles qui ont déjà été ou seront livrés, alors que ses stocks sont estimés à « moins de 400 » selon le magazine spécialisé Défense et Sécurité Internationale. « Le nombre livré à l’Ukraine est assez significatif, mais il préservera les stocks français très largement au-dessus des capacités dont on a besoin », a souligné la source citée.

Leur livraison répond aux trois critères définis par la France pour la fourniture d’armements à Kiev : qu’ils soient « utiles dans le combat » des Ukrainiens, « non escalatoires » vis-à-vis de la Russie et « n’affaiblissent pas la capacité de la France à se défendre », a-t-elle insisté. Les SCALP, d’une portée de 250 kilomètres, vont au contraire permettre de « rééquilibrer » le rapport de forces par rapport à des « capacités de frappes russes à plusieurs milliers de kilomètres », a-t-elle noté.

Une arme de « très grande précision »

L’Ukraine a en outre apporté pour ces missiles, comme pour toutes les armes occidentales livrées, des « garanties d’utilisation à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues ». Le Royaume-Uni a été le premier pays à annoncer, en mai, l’envoi de missiles de longue portée à l’Ukraine.

Il s’agit de Storm Shadow, ou SCALP dans l’armée française, développés conjointement par le Royaume-Uni et la France. Ce missile de croisière, tiré depuis un avion, offre une « très grande précision » et peut « pénétrer des objectifs durcis » type bunkers ou infrastructures. Habituellement tiré depuis des avions occidentaux tels que Rafale, Mirage, Eurofighter ou Tornado, il sera intégré cette fois sur des avions d’ancienne génération de fabrication russe, a indiqué le militaire cité, sans plus de précisions.