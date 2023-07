Pepena en première partie de Francis Cabrel : « un rêve qui se réalise »

Le très populaire groupe local se produira sur la scène de To’ata en première partie du concert de Francis Cabrel, le 28 octobre prochain. Raimana Bareille, fan du « troubadour » français depuis des ses premiers pas dans la musique, se confie sur cette « chance extraordinaire » alors que Pepena fête ses 13 ans, et cherche à élargir ses horizons.

C’est officiel, Pepena fera la première partie de Francis Cabrel. Après avoir « lancé un petit clin d’œil » sur l’annonce du concert du célèbre chanteur français, le groupe a été retenu pour ouvrir ce spectacle événement organisé par SA Productions. Une chance qualifiée « d’extraordinaire » par Raimana Bareille, auteur, compositeur et chanteur du groupe Pepena. Fan invétéré du « mousquetaire » de la chanson – une image qui colle au Périgourdin depuis l’époque où il arborait une moustache et des cheveux longs – il avoue avoir été très influencé par ses textes, mais aussi par sa musique et son jeu de guitare. « Quand on était au lycée, c’est sur du Cabrel qu’on a appris à jouer », se souvient le chanteur. « C’est un rêve qui se réalise » insiste Raimana qui a encore du mal à croire que le groupe qu’il a formé en 2010 mettra un pied dans le « Trobador Tour » de son idole. » Je n’ai pas vraiment les mots pour définir ça. C’est la première fois que je vais jouer avec un artiste qui m’a fait grandir au niveau musical ça, c’est sûr, et avec quelqu’un d’aussi grand que ça aussi », se réjouit encore l’artiste local.

S’ils reconnaissent être impressionnés par la présence de Francis Cabrel, qui tendra bien sûr l’oreille pendant leur prestation, les membres du groupe ne se disent revanche pas intimidés par la grande arène de To’ata qui devrait faire salle comble le 28 octobre prochain. Certes, ce concert va demander une préparation toute particulière pour Pepena qui « ne veut pas forcément faire comme, mais plutôt vibrer avec » Cabrel. « On va essayer d’être en accord avec la soirée, car on sait que Francis Cabrel est proche de textes assez saint, d’ambiances très romantiques, mais aussi blues .. Ce qui nous correspond un peu ».

Pepena qui fête ses 13 ans d’existence cette année n’a pas fini de surprendre son public. Après avoir sorti en mars dernier son nouvel album Esprit Pacifique – un album digitalisé composé de dix compositions originales et de deux remix – le groupe veut continuer de promouvoir sa musique au-delà des frontières. À l’heure actuelle, Raimana Bareille est d’ailleurs en Nouvelle-Calédonie où il espère décrocher des contrats pour faire en sorte que Pepena continue d’étendre ses horizons.