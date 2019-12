La fréquentation touristique progresse en octobre

L’ISPF indique dans un communiqué que la fréquentation touristique progresse de 2,5% par rapport à octobre 2018 en Polynésie française. L’année 2019 s’annonce une nouvelle fois comme un excellent cru pour le secteur touristique du fenua.

En octobre 2019, 21 170 touristes ont débarqué à l’aéroport de Tahiti-Faa’a, soit 509 touristes de plus qu’en octobre 2018. Seuls les effectifs accueillis en hébergement terrestre contribuent à la hausse de fréquentation (11,3 %) et compensent la baisse importante des effectifs accueillis en hébergement flottant (- 1 270 touristes).

Parmi la clientèle terrestre, le nombre de touristes séjournant en hébergement terrestre marchand progresse de (9,7 %). Le continent nord américain domine ce type de tourisme avec 34,5 % des effectifs terrestres marchands et progresse de 21,8 % sur un an. Cependant, la croissance du marché français (30 % des effectifs) est la plus forte croissance mensuelle relative de l’ensemble des marchés. La progression des touristes terrestres marchands français contribue pour 4,1 points à la croissance globale des effectifs touristiques. Les autres marchés touristiques qui privilégient les hébergements terrestres marchands sont tous en baisse par rapport à octobre 2018, excepté le marché européen qui reste stable.

La durée moyenne de séjour progresse de 0,7 jour dans l’hébergement payant et se réduit de 0,4 jour dans le segment non marchand.

Depuis le début de l’année 2019, la Polynésie française a accueilli 198 619 touristes soit une progression de 9,6% par rapport à 2018.

Avec communiqué