La grève à l’OPT proche du dénouement

Après deux jours sans négociations, les discussions entre syndicats et direction ont repris mercredi matin. À la fin de la journée, les points de revendication avaient tous été examinés et les trois protocoles de sortie de grève avaient été rédigés. Seul manquait encore un « courrier de garantie » d’Édouard Fritch, attendu dans la soirée.

Entrés en réunion de négociation à 8 heures mercredi, l’intersyndicale (CSIP, CSTP-Fo, O Oe To oe Rima et SAPOT) et la direction de l’OPT avaient éclairci, en milieu de journée, plusieurs points de revendication. Cyril Le Gayic expliquait qu’une prime informatique dans les trois structures du groupe OPT faisait l’objet d’un chiffrage à la mi-journée, « parce que ça a un coût, énorme, cette prime » convenait lui-même le leader syndical. Les explications de Cyril Le Gayic, à 13h30 mercredi :

En revanche, le problème de la reprise d’ancienneté a été réglé, dit le patron de la CSIP :

Autre point d’inquiétude pour les grévistes, le câble Manatua et son coût, au-delà de la mise en place de l’infrastructure, une question sur laquelle l’intersyndicale dit ne pas avoir de réponse précise :

Enfin, tous les représentants syndicaux évoquent la complexité de la nouvelle structure, avec une holding sous forme d’Epic (établissement public industriel et commercial) qui a des obligations de service public et ses filiales (des sociétés par actions simplifiées, de droit privé) qui doivent les mettre en oeuvre. L’OPT a lui-même réclamé une adaptation de la fiscalité pour une meilleure sécurisation juridique. Marcel Tuihani, qui participe aux négociations au titre du SAPOT, résume la problématique :

En fin de journée, les grévistes restaient dans l’attente d’un « courrier de garantie » d’Édouard Fritch. Les parties devaient se revoir en début de soirée pour en apprécier le contenu et, normalement, mettre fin au conflit.