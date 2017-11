La grève très suivie chez EDT

La grève a démarré jeudi matin chez EDT-Engie, à l’appel de la CSIP et de l’EDT STET. Toutes les agences de Tahiti et des îles sont fermées, à l’exception de celle de Puurai. Pour la CSIP, le point le plus bloquant concerne le statut des cadres.

La direction d’EDT-Engie a annoncé dès jeudi matin que toutes ses agences de Tahiti et des îles resteraient fermées jeudi, à l’exception de l’agence de Puurai à Faa’a. C’est pourtant à Puurai qu’a été installé l’un des principaux piquets de grève de la CSIP et de l’EDT STET. « Le mouvement est bien suivi. On est plus de 60% d’employés à l’extérieur », affirme le syndicaliste, Patrick Taaroanui. Selon lui, les négociations avec la direction ont commencé il y a déjà plusieurs mois. Au départ, le syndicaliste explique qu’il y avait « 36 points de revendications ». Mais le plus important et « le point le plus bloquant » concerne aujourd’hui la mise en place du statut des cadres. Selon Patrick Taaroanui des propositions ont été faites, mais « elle ne nous conviennent pas pour l’instant ». Le syndicaliste affirme également qu’il n’y aura pas de service minimum assuré « vue la façon dont la direction nous considère ».

Patrick Taaroanui indiquait jeudi matin avoir entendu parler de « réquisitions » ce matin au sein de l’entreprise. Mais le syndicaliste affirme déjà qu’il refusera ces réquisitions.