La Légion d’honneur pour Françoise Teriierooiterai-Aubry

Michel Drucker, Jean Reno, Marie-José Pérec, Virginie Elfira ou Elizabeth Borne… Comme tous les ans, la promotion du 14 juillet de la Légion d’honneur mêle personnalités artistiques, politiques, scientifiques ou sportives. 500 noms au total, choisis par les ministères et validés par l’Élysée, parmi lesquels on trouve celui d’une Polynésienne : Françoise Teriierooiterai-Aubry, élevée au grade de chevalier de la légion d’honneur pour ses « 56 ans de service » dans le milieu sportif et associatif.

La fille du Tamarii volontaire Maxime Aubry est une figure des grandes figures de l’athlétisme polynésien. Elle-même sprinteuse dans ses jeunes années, alignée aux Jeux du Pacifique alors qu’elle n’était qu’en classe de troisième, la bénévole accompagnera pendant plusieurs décennies les jeunes champions, sera officielles dans des centaines de compétition. Surtout, Françoise Aubry-Teriieroiterai a assuré de 1989 et 2023 la présidence de Tefana Athlétisme. Des responsabilités couplées à une vice-présidence de la Fédération d’athlétisme de Polynésie Française, et qui l’ont amené à organiser des épreuves désormais centrales dans le calendrier des courses polynésienne : la Corrida de Faa’a, la Féria Carrrefour, la course de la Saint-Sylvestre ou le trail Aito Sport. Aussi engagée dans la cause féminine avec son association Pirirava et la lutte contre le cancer du sein elle a aussi organisé, avec le Conseil des Femmes dont elle est vice-présidente, la première Nuit des relais.

Aujourd’hui âgée de de 74 ans, Françoise Teriierooiterai-Aubry a été très honorée cette année, puisqu’elle avait reçu en mars le prix du bénévolat aux Aito Tuaro et avait fait partie quelques semaines auparavant de la promotion 2024 des Poerava.