La French Tech Polynésie organisait ce jeudi une rencontre sur la thématique de « la mobilité au boulot ». Chefs d’entreprises, mais aussi représentants institutionnels et acteurs des transports ont évoqué les difficultés rencontrées par les salariés. L’objectif à terme étant bien sûr de tenter de solutionner les problématiques liées à cette mobilité pour améliorer le quotidien des salariés et, dans le même temps, leur productivité.

« La mobilité au boulot », c’est la thématique sur laquelle a souhaité se pencher la French Tech Polynésie à l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité. Ce jeudi, une trentaine de personnes ont ainsi participé à la table ronde et aux échanges organisés dans les locaux de la Polynesian Factory. Autour de la table, des chefs d’entreprise, des représentants institutionnels, mais aussi d’autres acteurs des transports comme la DTT, la gendarmerie… L’idée, justement, c’est de créer du lien, de faire remonter les défis quotidien de chacun, de partager des solutions et surtout de sensibiliser les employeurs sur « la responsabilité » en matière de mobilité de leurs salariés. « Si mon entreprise m’aide à avoir une solution de transport plus adéquate (…) je vais améliorer mes conditions de travail, il va y avoir moins de retard, moins de tension dans l’équipe », assure Arthur Ceccaldi, fondateur de Hello Scoot et trésorier de la French Tech Polynésie.

Objectif pour ces sociétés – comme Total Energy ou Cegelec qui ont répondu présent – améliorer le quotidien des salariés pour une meilleure productivité. Navettes entreprises, covoiturage, horaires aménagés ou bien encore télétravail… Ce sont ces clefs qui ont été passées aux cribles avec leurs avantages et leurs limites. À terme, il s’agit pour la French Tech de parvenir à la concrétisation de véritables plans de mobilité communs. Des stratégies qui seraient portées par les chefs d’entreprises, mais aussi par le Pays et tous les acteurs des transports du fenua. Pour la French Tech, les débats et la mise en évidence des difficultés correspondent à « un premier démarrage ». Il faudrait selon Arthur Ceccaldi « pouvoir pérenniser les avancements et les solutions mises en place » en créant un nouvel observatoire spécifiquement axé sur les solutions, les start-ups et les besoins qui sont remontés. »