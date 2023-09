Standing ovation pour la Troupe du Jamel Comedy Club

Carton plein pour la Troupe du Jamel Comedy Club mercredi soir à l’Intercontinental. La scène du Motu s’est transformée en immense café-théâtre pour le plus grand bonheur des spectateurs polynésiens. Les six stand-uppeurs ont joué avec le public, qui a répondu présent avec une standing ovation à l’arrivée.

Ce sont six véritables génies du stand-up qui se sont succédé mercredi soir sur la scène du Motu de l’Intercontinental pour la première de la Troupe du Jamel Comedy Club. Le collectif invité à Tahiti par SA Productions a littéralement transformé la scène en café-théâtre de plein air, devant un public visiblement conquis. Kino, Sofia Belabbes, Farid Chamek, Nash, Ayoub Marceau et PV ont livré une prestation de haute volée : un festival dédié au stand-up dans toute sa diversité !

La Troupe a offert un show décomplexé, décalé, où dérision et délire étaient les maîtres mots de la soirée. Pas de prise de tête, on se lâche et on se parle franchement pour mieux rire ensemble. Et ça marche à 100%. A chaque artiste, un style différent mais du talent et une belle générosité. Il en ressort un tsunami de punchlines et de situations délirantes. En bref, avec ce collectif, crises de rires assurées ! Félicitations à ces jeunes humoristes. Des talents en puissance que l’on reverra c’est certain.