La nouvelle salle d’exposition du Musée sera prête en juin

Le chantier de construction de la nouvelle salle d’exposition du Musée de Tahiti et des îles touchera à sa fin au mois de juin prochain. Édouard Fritch, Tearii Alpha et Simplicio Lissant ont visité le chantier ce jeudi.

Le président Édouard Fritch, en compagnie du vice-président Tearii Te Moana Alpha et de plusieurs ministres ainsi que de Simplicio Lissant, le maire de la commune, s’est rendu jeudi matin au Musée de Tahiti et des îles, Te Fare Manaha, à Punaauia pour faire le point sur les travaux en cours. Miriama Bono, la directrice du musée, lui a présenté le chantier de construction de la nouvelle salle d’exposition qui offrira 1 400 m2 d’espace contre 900 m2 actuellement.

Cette salle, qui est construite sur pilotis, sera aux normes internationales, et notamment en ce qui concerne la climatisation et l’hygrométrie, pour recevoir les œuvres en toute sécurité. Elle devrait être équipée et livrée au mois de juin prochain.

Un projet d’accès à la mer et de jardin botanique

Le président a également fait le point avec le maire et les ministres sur les possibilités d’aménagement d’accès à la mer. Rien n’est pour l’heure arrêté, mais la pointe de Nuuroa, à proximité du musée, déjà fréquentée par les familles, semble le mieux adaptée. Les immenses jardins du Musée pourraient voir une extension de la collection de plantes endémiques.

L’exposition virtuelle toujours en cours

La directrice de Te Fare Manaha a également fait visiter à la délégation l’exposition en cours, Fa’aiho ta’u tufa’a, regards d’artistes contemporains qui confronte la création actuelle au patrimoine polynésien. Vingt-deux artistes exposent leurs œuvres, représentant la pluralité de la création contemporaine en Polynésie. Grâce à un QR code, le visiteur peut accéder, avec son smartphone, à une vidéo de présentation de chaque artiste. L’exposition est prévue pour durer jusqu’au 25 avril. Pour les écoles, les enseignants et les élèves peuvent également bénéficier d’une visite virtuelle.

Avec communiqué