Trophées du Sport : votez jusqu’au 24 janvier !

Les Trophées du Sport vous ont présenté ces derniers jours les 12 candidat(e)s de cette édition 2021. Vous avez jusqu’au 24 janvier pour voter pour voter sportif polynésien favori. La remise des prix sera retransmise en live Facebook le jeudi 28 janvier à 18 heures, sur la page Les Trophées du sport de PF.

Pas moins de dix-sept trophées seront remis aux lauréats par les partenaires du concours.

Cinq trophées seront remis à des sportifs issus de la sélection des 12 athlètes dont les portraits ont été diffusés dans les médias : deux pour les athlètes homme et femme de l’année, un pour le prix du public et deux pour les athlètes espoir homme et femme.

Sept autres trophées seront remis aux équipes homme et femme de l’année, aux athlètes handisport homme et femme, aux athlètes sport traditionnels homme et femme et à l’organisateur de l’événement de l’année.

Cinq derniers trophées sont réservés aux prix spéciaux : le prix ambassadeur Air Tahiti Nui, le prix sports extrêmes, le prix légende du sport, le prix vague de l’année et le prix sport-santé.

Pour l’organisation, le jury composé de journalistes sportifs n’a pas la prétention de déclarer qui sont les « meilleurs », notamment parce que les sportifs évoluent dans des disciplines différentes difficilement comparables. Il s’agit avant tout de mettre en avant de manière ludique les athlètes polynésiens et les valeurs du sport en général.

Vous avez jusqu’à dimanche soir pour voter pour votre sportif préféré en envoyant « TDS » suivi du numéro de l’athlète de votre choix par SMS au 7030. Participez aussi sur la page Facebook « Les Trophées du sport de PF » en commentant la publication du concours avec le numéro de l’athlète de votre choix.

Les participations sont comptabilisées dans un tirage au sort final pour remporter un billet d’avion aller/retour pour Los Angeles et de nombreux autres cadeaux.

Les Trophées du sport 2021 avec Air Tahiti Nui, La Dépêche, Sports Tahiti, E Bike Polynesia et Radio 1 / Tiare FM.