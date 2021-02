La Nouvelle-Zélande et l’Australie ont déclenché une alerte au tsunami

Un tremblement de terre d’une magnitude 7,7 a déclenché une alerte au tsunami, a indiqué le centre d’alerte aux tsunamis du Pacifique. Le séisme a secoué ce mercredi la région des îles Loyauté de la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique.

C’est environ à 400 kilomètres au sud-est de l’archipel des îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie que l’épicentre du séisme a été localisé , et à environ 430 kilomètres du Vanuatu, a indiqué l’Institut de géophysique américain (USGS). Le tremblement de terre a aussitôt déclenché une alerte au tsunami de la part du Centre d’alerte aux tsunamis du Pacifique. « Des vagues dangereuses provoquées par ce séisme sont possibles dans les prochaines heures », a indiqué le centre. Par ailleurs, des vagues de 30 centimètres et un mètre pourraient atteindre certaines côtes de Fiji, de Nouvelle-Zélande et du Vanuatu, estime toujours le centre.

Les autorités australiennes ont elles aussi réagi. L’agence météorologique australienne a indiqué que le séisme avait bien engendré un tsunami. «Tsunami confirmé,» a indiqué dans un tweet l’Australian Bureau of Meteorology, ajoutant qu’il menaçait notamment l’île Lord Howe, à environ 550 kilomètres à l’est de l’Australie.

Du côté de la Nouvelle-Zélande, l’agence de gestion des situations d’urgence a demandé à la population vivant le long de la côte nord du pays de s’éloigner du littoral en raison des risques de tsunami.

Quant aux autorités françaises, elles n’ont pas déclenché d’alerte pour le moment. « Le tremblement de terre n’a produit aucun dégât ni victime à ce stade en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Loyauté », précise le ministre des Outre-mer.

A noter que les autorités polynésiennes ont également réagi ce matin. « Aucun risque de tsunami pour la Polynésie » a indiqué le Haut-commissariat.