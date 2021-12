La Nouvelle-Zélande s’est fixé comme objectif de devenir le premier pays entièrement « smoke-free ». Elle interdit déjà la vente de cigarette aux moins de 18 ans, et à partir de 2027, cette limite augmentera tous les ans.

« Un pas historique vers un futur sans tabac ». C’est ainsi que les autorités de Wellington ont introduit leur nouveau plan de lutte contre le tabagisme. Ou plutôt d’éradication : la Nouvelle-Zélande s’est depuis longtemps fixé comme objectif de devenir le premier pays sans tabac au monde. Après les augmentations massives de taxes, le gouvernement a décidé d’augmenter progressivement l’âge minimum d’achat des cigarettes et autres tabacs à rouler. À partir de 2027, ce seuil, actuellement fixé à 18 ans, gagnera un an… tous les ans. Concrètement, cela signifie que les personnes nées après 2008 ne pourront jamais fumer de cigarettes de leur vie. Ou du moins pas en acheter eux-mêmes ou dans leur pays.

New Zealand is taking a historic step towards our smokefree future.

We will implement bold measures, including banning the sale of cigarettes to future generations, as part of our #Smokefree2025 Action Plan. https://t.co/rx2tkrWJK9

— Ayesha Verrall (@drayeshaverrall) December 8, 2021