La Nouvelle-Zélande remporte le titre de champion U16 de l’OFC

La Nouvelle-Zélande a battu Fidji par un score de 3-1, samedi soir au stade Pater, et remporté son neuvième titre de champion d’Océanie U16. Plus tôt dans la journée, en remportant son match face à Tahiti, l’équipe de Nouvelle-Calédonie s’était adjugé le troisième et dernier ticket des pays de l’Océanie pour la Coupe du Monde U17 à Qatar l’an prochain.

Les jeunes footballeur néo-zélandais ont remporté samedi soir leur neuvième titre de champions d’Océanie U16, un résultat qui semblait inéluctable depuis le début du tournoi. Nathan Martin a marqué le premier but dès la 3e minute. Fidji égalisait à la 28e minute avec un long coup franc de Farhaan Khan. À la 56e minute, les deux camps ont chacun été réduits à 10 joueurs par l’arbitre qui a expulsé le Fidjien Veleni Rasorewa et le Néo-Zélandais Nathan Martin. Cinq minutes après la Nouvelle-Zélande reprenait l’avantage avec un but de Luke Brooke-Smith, et à la 67e minute Justin Cardozo marquait le troisième but kiwi. Le Néo-Zélandais sont ensuite restés maîtres du jeu jusqu’au coup de sifllet final.

Dans le match précédent, samedi après-midi, la Nouvelle-Calédonie et Tahiti sont arrivés au terme du temps réglementaire sur un score de 1-1 (Fabrice Iopue 25’ et Rohan Tereroa 64’). L’issue du match, et la troisième place du tournoi se sont décidées sur un pénalty tiré par le Calédonien Malik Padome. C’est donc la Nouvelle-Calédonie qui remporte le dernier billet océanien pour la Coupe du Monde U17 qui se tiendra en 2025 au Qatar.