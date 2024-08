Trois coureurs venus de Polynésie ont bouclé le « Marathon pour tous » de Paris 2024 qui s’est couru de Paris à Versailles et retour dans la nuit de samedi à dimanche. Damien Troquenet, 40 ans, a parcouru les 42,195 km en 2h47’49 ». Le médecin Éric Descombes de Taiohae a réalisé un temps de 4h30’38 » et Jean-Michel Monot, 63 ans, de 4h29’03 ». Ce dernier nous a répondu quelques minutes après la fin de sa course.

Lire aussi : La Polynésie sera au Marathon pour tous de Paris 2024

Contrat rempli pour Jean-Michel Monot qui était « parti pour faire 4h45 » et « rêvait de faire 4h30 », et qui a bouclé les 42,195 km du Marathon pour Tous, organisé par Paris 2024 pour inclure les amoureux de la course de tous âges, en 4 heures, 29 minutes et 3 secondes très exactement. « Je suis content, parce que j’ai très peu d’entraînement et puis avec ma nouvelle hanche bionique, là, j’avais un peu peur d’avoir mal mais ça a tenu », dit-il.

Le fondateur du club VSOP qui a mis la Polynésie sur la carte mondiale des courses extrêmes avec la Transtahitienne puis la XTerra confirme ce que tous les coureurs savaient : ce marathon – sur le même parcours que l’épreuve olympique, remportée par l’Éthiopien Tamirat Tola qui a établi un nouveau record olympique à 2h06’26 » – est l’un des plus durs jamais proposé aux athlètes. « Il y a des bosses monstrueuses, mais alors, une ambiance ! J’en ai fait beaucoup des marathons dans ma vie, mais c’était magique ! » dit Jean-Michel Monot. Et son dossard floqué « Tahiti Moorea » n’est pas passé inaperçu.

Après avoir savouré le moment sur les bords de Seine, il restait à Jean-Michel Monot un nouveau défi : regagner son logement parisien… au 6e étage sans ascenseur. Il reprend l’avion dimanche pour rentrer au fenua et remettre son dossard de directeur d’entreprise.

Damien Troquenet, lui, parti plus tôt dans la soirée de samedi, a réalisé un temps de 2h47’49 », plus long que son objectif initial de deux heures et demie.

Enfin, un autre coureur connu des Marquisiens a terminé le Marathon pour tous : le Dr Éric Descombes de l’hôpital de Taiohae à Nuku Hiva, qui a réalisé un temps de 4h30’38 ».