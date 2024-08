Jérémy Florès : « Je trouve scandaleux que tout le staff n’ait pas été invité à Paris »

Jérémy Florès et Hira Teriinatofa ont tous deux communiqué ce samedi, pour apaiser les internautes qui se sont enflammés des derniers jours. Jérémy Florès explique les obligations professionnelles qui justifient son voyage, mais aussi trouve « scandaleux, et je pèse mes mots, que tout le staff n’ait pas été invité à Paris », et Hira Teriinatoofa, encore très ému, dit « je n’ai jamais voulu tout ça » mais retient l’essentiel : « on a tous gagné ».

Troisième round d’interventions sur les réseaux sociaux samedi, cette fois avec les explications des deux principaux personnages de la polémique sur qui devrait être à Paris pour fêter la médaille d’or de Kauli Vaast.

C’est d’abord Jérémy Florès qui explique sur Facebook qu’il s’est rendu à Paris, effectivement à la demande de la Fédération française de surf et de l’Agence nationale du sport, « surtout pour continuer et voir finalisé le projet d’héritage des Jeux olympiques sur lequel nous travaillons avec les deux gouvernements et les fédérations française et tahitienne de surf. Un projet que j’ai présenté l’année dernière et d’une importance capitale pour l’avenir des jeunes surfeurs tahitiens, réunionnais et guadeloupéens et des cadres techniques de la Fédération tahitienne de surf. »

« On ne m’a pas demandé mon avis », dit Jérémy Florès

Il poursuit en faisant comprendre que la FFS est cloisonnée : « Personnellement je suis engagé auprès des élus de la Fédération française de surf, et non pas avec la direction technique nationale qui gère les entraîneurs. (…) En aucun cas je n’étais au courant de ce qui se passait du côté de l’organisation de la direction technique nationale française car il y a eu plusieurs départs différents. Je tiens à dire clairement qu’on ne m’a pas demandé mon avis et que personnellement je trouve scandaleux, et je pèse mes mots, que tout le staff n’ait pas été invité à Paris pour continuer la célébration tous ensemble. » Avant de remercier les coachs, les kinés, le médecin, le chef, les préparateurs physiques, le capitaine du bateau, les bénévoles, l’organisation, et la population. Et il conclut en regrettant une polémique « qui fait un peu d’ombre aux beaux résultats de notre équipe, mais les membres du staff et des surfeurs ne sont pas censés payer pour les erreurs des autres. »

« L’objectif a été atteint, c’est ce qu’il faut retenir », dit Hira

Samedi matin Hira Teriinatoofa, en live sur Facebook pour « apaiser les choses », n’a pas caché ses larmes. Il aurait simplement voulu, dit-il, « finir la boucle avec les autres coachs » et admet qu’il avait « du mal à digérer ». Il dément toute animosité entre Jérémy Florès et lui : « Jérémy a été un gros support, je suis désolé Jérémy pour tout ce qui arrive, je n’ai jamais voulu tout ça. » Mais le sportif sait garder l’essentiel en tête : « L’objectif a été atteint, c’est ce qu’il faut retenir ». Il souhaite aussi que le public n’oublie ni le capitaine de l’équipe de France, Joan Duru, ni Vahine Fierro « qui a tout donné, et qui aujourd’hui aussi a besoin de votre support, soyez derrière elle ». Et termine en souhaitant « que la population retienne qu’on a tous gagné, et qu’on soit tous heureux. »