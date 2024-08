Mister Tahiti 2024 dévoile ses candidats

Les 10 candidats à la succession de Heiva Ah-Min ont été présentés samedi soir aux 300 convives d’une soirée « bal masqué ».

Mister Tahiti sera élu le 5 octobre prochain, et depuis samedi soir on sait qui seront les 10 candidats. Ils ont été révélés en avant-première aux 300 personnes présentes à la soirée « bal masqué » sur un thème japonais, mais c’est couronnés et vêtus de chemises créées par Steeve Liu, qui a repris le concours depuis trois ans, que la presse les a rencontrés dimanche.

Déjà coachés depuis trois mois, ils démarrent à présent leurs « campagnes de communication » individuelles pour s’attirer les votes du public. Interrogés sur leur motivation pour participer à cette élection, les candidats parlent « d’aventure humaine », de « découverte de soi », de « transformation physique », d’envie de promouvoir la défense de l’environnement, et de « rêve d’enfance » et, pour certains, d’inscription surprise par un membre de leur entourage.

Steeve Liu, qui a défini les critères de sélection de Mister Tahiti en s’écartant de ceux de Mister France, assume cette décision. « Mister France pour moi, c’est au second plan, je n’élis pas un Mister Tahiti pour ça, et le gagnant va tout de même dans des concours internationaux. » Il tient notamment à représenter, par le choix des candidats, la diversité et le métissage de la Polynésie.

Le casting, dit-il, « se fait tous les jours ». Il a déjà en ligne de mire des candidats pour les années suivantes, comme c’est souvent le cas dans les organisations de concours de beauté qui attendent patiemment la décision, la disponibilité, la transformation physique ou la maturité de futurs talents.

Heiva Ah-Min qui va rendre son écharpe, est ravi de l’expérience : « ça m’a donné de l’assurance, et je ne m’étais pas vraiment rendu compte des retombées », dit-il. Voyage à Paris, possibilité d’assister à de grands événements, participation à la course des porteurs de fruits du Heiva Tu’aro, et un rôle de guide pour les nouveaux prétendants. Dernière expérience marquante : avoir animé en direct le Hiva Vaevae Arearea pour Polynésie La 1ère, « très stressé mais super content ! »

Prochaine révélation, la thématique de la soirée d’élection, qui va s’inspirer de la navigation, dit Steeve Liu.