L’intersyndicale qui rassemble les quatre grandes centrales a déposé samedi un préavis de grève chez Air Tahiti, avec une liste de 5 revendications, au premier rang desquelles la revalorisation de la grille salariale. Elle pourrait être effective vendredi prochain, alors que la rentrée scolaire commence mardi.

Alors que les mouvements de grève se poursuivent chez ADT et dans les deux sociétés d’agents de sûreté de l’aéroport, la CSTP-FO, CSIP, O Oe To Oe Rima et Otahi ont déposé ce samedi un préavis de grève chez Air Tahiti, qui prendra effet vendredi prochain si les cinq revendications des salariés ne trouvent pas de réponse satisfaisante. Selon Polynésie La 1ère, elles portent sur la revalorisation de la grille salariale, le déplafonnement de la prime d’ancienneté, la revalorisation des primes, la requalification des contrats à temps partiel en temps pleins, et la mise en place d’un système de formation technique « régulière et qualitative ».

La date n’est évidemment pas choisie au hasard : la grève, si elle démarre vendredi prochain, perturbera la rentrée scolaire qui commence graduellement mardi 13 août.

En septembre 2023, un mouvement de grève des personnels de maintenance avait été évité. Un autre, provoqué par les personnels navigants – le premier pour le directeur général Édouard Wong Fat qui avait remplacé Manate Vivish le mois précédent – avait également été évité en décembre dernier.