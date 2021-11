La Nouvelle-Zélande rouvrira fin avril pour les voyageurs vaccinés

Les autorités kiwi ont annoncé ce mercredi que les frontières rouvriraient aux voyageurs étrangers vaccinés fin avril, plus de deux ans après leur fermeture.

C’est le ministre en charge de la lutte contre le Covid, Chris Hipkins, qui a fait l’annonce lors d’une conférence de presse ce mercredi. La Nouvelle-Zélande avait fermé ses frontières dès mars 2022, et malgré plusieurs épisodes de « bulle sanitaire » avec l’Australie, le pays est depuis resté quasi-isolé du reste du monde. Avec des résultats sur le plan sanitaire : seulement 40 décès pour une population de 5 millions d’habitant. En début de semaine, le gouvernement de Jacinda Ardern avait toutefois annoncé un changement de cap dans sa stratégie « Zéro Covid » : plutôt que d’éliminer systématiquement le virus, qui a plusieurs fois passé le sas sanitaire de l’archipel, il est désormais question de le contenir. « La dure vérité, c’est que (le variant) Delta est là et n’est pas prêt de disparaître », avait déclaré la Première ministre, citée par l’AFP.

Cette annonce de « réouverture progressive » intervient surtout dans un contexte de pression de plus en plus forte des Néo-zélandais bloqués à l’étranger, ou qui doivent voyager professionnellement, et qui ont du mal à trouver des places de quarantaine dans les hôtels spécialisés. Chris Hipkins, a indiqué que les résidents bloqués en Australie pourraient rentrer à partir de mi-janvier, ceux en provenance du reste du monde devant attendre février. Les étrangers devront attendre deux mois de plus pour voyager de nouveau vers Aotearoa. « Nous reconnaissons que la situation a été difficile, mais la fin des restrictions de voyage est désormais en vue », a pointé le ministre d’après l’agence Reuters. La réouverture devrait toutefois être limitée aux voyageurs pleinement vaccinés. La Nouvelle-Zélande, qui avait lancé une campagne de vaccination tardive, présente aujourd’hui un des taux de couverture les plus forts de la planète : 92% des plus de 12 ans ont reçu au moins une dose de vaccin.