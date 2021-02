La photographie sous-marine de l’année a été prise à Moorea

Un cliché de pointes noires rencontrés à Moorea par la photographe américaine Renée Capozzola a remporté le premier prix du prestigieux concours « Underwater photographer of the Year ».

Un coucher de soleil coloré, des jeux de lumières, des pointes noires qui s’agitent près de la surface, des mouettes en pleine pêche… La photo, intitulée « Sharks’ Skylight » avait tout pour attirer le regard du jury du Underwater Photographer of the Year (UPY) concours britannique qui s’est imposé comme une référence dans le milieu. Elle a été prise à Moorea par Renée Capozzola (à retrouver sur son Instagram et sur son site internet), une photographe déjà récompensée à de nombreuses reprises. La Californienne n’en est pas à son premier cliché de squales ni à son premier plongeon dans les eaux du fenua. « La Polynésie française se trouve être l’un de mes endroits préférés pour photographier les requins, a expliqué à l’UPY la professionnelle, très active dans la protection de l’environnement et enseignante en biologie. Ici, il y a de fortes protections en place pour les requins, leur permettant de se développer et de contribuer à l’équilibre de l’écosystème marin ».

Pour capturer ce cliché, la photographe, connue pour ses images « à deux niveaux » et son utilisation du grand angle, a plongé pendant plusieurs jours au coucher de soleil « dans l’espoir de capturer quelque chose d’unique ». « Il a fallu de nombreuses tentatives, mais ce soir-là, l’eau était calme, le coucher de soleil était éclatant et j’ai eu beaucoup de chance avec la composition également, continue-t-elle. Comme de nombreuses espèces de requins sont menacées d’extinction dans le monde entier, j’espère que les images de ces magnifiques animaux contribueront à promouvoir leur conservation ».

À noter, parmi les autres gagnants de cette édition 2021 du UPY, le Calédonien Jack Berthomier, déjà très récompensé pour ses photos prises dans les mangroves et les cours d’eau du Caillou. Son cliché d’une modeste doule cachée dans une feuille morte près de la surface de la Ouenghi a remporté le prix dans la catégorie « Compact ».