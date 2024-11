La piscine municipale de Papeete fermée « au moins jusqu’à mercredi »

La piscine municipale de Papeete est momentanément inaccessible. Depuis vendredi, l’accès au bassin de Tipaerui est fermé au public en raison de problèmes techniques sur deux de ses trois moteurs.

L’accès au bassin de Tipaerui est fermé au public depuis vendredi. En cause, un problème technique sur l’un des trois moteurs, suivi d’un incident électrique sur un autre ce week-end. Si la piscine peut fonctionner avec deux moteurs, elle ne peut rester ouverte pour des raisons sanitaires avec un seul en état de marche. La société chargée des réparations est intervenue ce lundi en début d’après-midi et poursuivra les travaux ce mardi. La mairie se montre optimiste et évoque une possible réouverture dès mercredi.