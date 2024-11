Une collecte de sang en musique au conservatoire de Tipaerui

Une belle initiative se prépare au Fare ‘upa rau. Pour la deuxième année consécutive, le Conservatoire et le Centre de Transfusion Sanguine s’associent pour une séance de don du sang en musique. Rendez-vous donc ce mercredi 20 novembre, dès 8 heures, dans le grand auditorium de l’établissement pour un geste solidaire durant lequel vous pourrez vous laisser porter par la magie de la musique proposée par les enseignants qui joueront à tour de rôle pour le public.

