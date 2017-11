La Polynésie aide l’Australie à saisir 700 kg de cocaïne

La police australienne a saisi mercredi 700 kg de cocaïne cachés dans la coque d’un yacht. Les autorités polynésiennes ont collaboré à cette saisie en informant du passage du yacht au large de Tahiti.

Les médias australiens et nationaux se sont fait l’écho d’une importante saisie de cocaïne au large de la côté orientale australienne, à une centaine de kilomètre de Sydney. Une saisie de 700 kg de cocaïne réalisée par la police australienne en collaboration avec les autorités polynésiennes. Le yacht était en effet passé par la Polynésie en se dirigeant vers l’Australie. Les trois hommes à bord ont été interpellés et sont suspectés de liens avec la Thaïlande et Tahiti. La valeur de la saisie est estimée à plus de 18 milliards de Fcfp.