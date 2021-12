La Polynésie dessine sa stratégie de l’innovation

6 domaines d’activités « stratégiques » POUMON DE L’ÉCONOMIE BLEUE DURABLE : La Polynésie, poumon économique de l’économie bleue durable grâce aux potentiels de son vaste espace maritime de 4,8 millions de km2, pilote de la transformation décarbonée et raisonnée, dans tous les secteurs et les industries liés à l’océan et aux espaces côtiers. RÉFÉRENCE DE LA RÉSILIENCE : La Polynésie, référence de la protection des milieux océaniques, coralliens, terrestres et d’eau douce et de leur biodiversité au service de la résilience insulaire, garantissant la santé humaine, animale et environnementale, en intégrant la réduction et la gestion circulaire des déchets. VITRINE D’UN TOURISME ÉCO-CULTUREL : La Polynésie, vitrine intelligente de l’écotourisme inclusif et raisonné, intégrant les populations, les savoirs et savoir-faire traditionnels des îles dans le respect et la promotion des patrimoines culturels et naturels. TERRE-MER DE LA BIOÉCONOMIE : La Polynésie, terre-mer d’innovation de la bioéconomie insulaire pour la production et la transformation durables des ressources naturelles à des fins de valorisation de filières alimentaires, de produits biosourcés et d’énergies renouvelables tels que l’hydrogène vert et les biocarburants MODÈLE DE PRODUCTIONS D’EXCELLENCE : La Polynésie, modèle de productions d’excellence, par la pêche durable et sélective, l’aquaculture et la perliculture éco-responsables, la transformation agro-écologique de l’agriculture, de l’élevage et de la forêt, la consolidation de filières à haute valeur ajoutée et de micro-industries durables. SOURCE DE VALORISATION BIOTECHNOLOGIQUE : La Polynésie, source de molécules produites par les organismes terrestres et marins, qui peuvent être valorisées dans les filières alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques, en préservant la propriété intellectuelle des connaissances traditionnelles.