La Polynésie est présente au Congrès mondial de la nature de l’UICN

L’Union internationale de la conservation de la nature (UICN) tient son Congrès mondial de la nature, à Marseille, depuis vendredi. La Polynésie française est représentée, avec notamment l’Institut polynésien de biomimétisme qui présentera ses nurseries coralliennes bio-inspirées et des élus qui présenteront les expériences polynésiennes.

Le plus grand rassemblement mondial des organisations de protection de l’environnement se tient actuellement à Marseille depuis vendredi, jusqu’au 11 septembre. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a profité de l’occasion pour lancer le compteur de la biodiversité ultramarine et appeler à la mobilisation en faveur de ce patrimoine et des récifs coralliens. Cet outil, élaboré par le Muséum national d’histoire naturelle et l’Office français de la biodiversité, fournit des indicateurs pour comprendre et évaluer la biodiversité ultramarine. « Issu des réflexions menées lors des assises des Outre-mer en 2018, le compteur de la biodiversité ultramarine permet, pour la première fois, de visualiser concrètement avec des chiffres, des exemples, et dans chaque territoire ultramarin, ces 80% de la biodiversité française qu’ils hébergent. L’objectif de ce site est également d’inviter chacun à se mobiliser dans les actes pour ce patrimoine naturel, à l’instar de toutes les actions menées par l’initiative française pour les récifs coralliens. Il a ainsi vocation à valoriser toutes les bonnes idées engagées sur le terrain », a annoncé Sébastien Lecornu, dans un communiqué. La secrétaire d’État en charge de la biodiversité, Bérangère Abba, a rappelé l’objectif du gouvernement : protéger 100% des récifs coralliens d’ici 2025.

Présent sur ce grand rassemblement, une délégation de la communauté de communes des îles Marquises (CODIM) qui doit promouvoir les projets de protection des espaces maritimes aux îles Marquises au niveau national et international. « Ce déplacement sera également l’occasion de tisser un réseau de partenaires qui pourra accompagner la CODIM dans sa dynamique de préservation de la nature et de gestion des ressources de manière vertueuse et durable. » Le sénateur de la Polynésie française, Teva Rohfritsch a également annoncé sur sa page Facebook être à Marseille, avec Heremoana Maamaatuaiahutapu : « Je suis pour trois jours au Congrès mondial pour la biodiversité aux côtés de notre ministre de l’Environnement pour échanger et présenter notre expérience polynésienne en matière de gestion de nos rapports à la nature et de sa protection, celle de notre océan en particulier. Nous évoquerons également nos performances et nos efforts à faire encore en matière d’atteinte des Objectifs de développement durable fixés par l’AG des Nations Unies. Nous avons progressé mais il y a encore du boulot ! »

Enfin, du côté des entreprises et des associations, l’Institut polynésien du biomimétisme présentera ses nurseries coralliennes bio-sourcées, symbiose entre la culture et la nature. Il proposera également une expérience Biomim4reef pour découvrir le biomimétisme et un parcours immersif au cœur des récifs coralliens par réalité virtuelle. L’Initiative Kiwa, lancée en mars 2020 par plusieurs bailleurs de fonds, sera également présente pour présenter les possibilités de financement qu’elle propose.