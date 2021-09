Cinq entreprises polynésiennes finalistes des Tech4Islands Awards 2021

Ils étaient 67 candidats et il n’en reste plus que 16. Parmi ces finalistes des Tech4Islands Awards 2021, Hello Scoot’, Pacific Beachcomber SC, Nīnamu Solutions, Moana et The Brando sont les entreprises polynésiennes encore en course pour remporter l’un des quatre prix (Planète, Océanie, Outre-mer et Polynésie).

Cinq startups et entreprises polynésiennes ont été sélectionnées parmi les finalistes des Tech4Islands Awards 2021. Ils étaient 67 candidats pour ce concours international dont l’objectif est de faire émerger « des solutions innovantes, concrètes et rapidement déployables » pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et des îles. Parmi les sélectionnés polynésiens, on retrouve Hello Scoot’ qui a créé un service de scooters électriques partagés qui se rechargent par l’énergie solaire, permettant d’éviter de prendre la voiture dans la zone urbaine de Tahiti ; le Pacific Beachcomber SC qui a développé un système de climatisation à l’eau de mer, le fameux Swac, permettant d’économiser de l’énergie par rapport à un système de climatisation classique ; Nīnamu Solutions qui a développé un kit « potager familial d’économie circulaire en santé » permettant aux populations insulaires de composter leurs biodéchets et de développer l’autosuffisance alimentaire ; Moana qui propose une solution de drones marins ; et enfin The Brando qui a créé un procédé innovant, efficace et écologique de lutte contre les moustiques vecteurs de maladies. « Avoir autant de projets polynésiens montre nos capacités à nous développer dans l’innovation », juge Heiura Itae-Tetaa, présidente de la French Tech Polynésie et membre du jury des Tech4Islands Awards 2021.

Face à eux, des startups et entreprises françaises, calédonienne, belge, danoise, américaine, guadeloupéenne et de Saint-Barthélémy sont également finalistes. Elles proposent des solutions innovantes comme la production d’eau potable en utilisant peu d’énergie (Aquatethys, Blue Power Synergy, Resolute Marine), le traitement d’eaux usées grâce au bambou ou à des systèmes de désalinisation (Bamboo for life, Boreal Light GmbH), la production d’énergie grâce aux vagues (Hace SAS), la création de luminaires solaires hybrides (Lumi’in), la fabrication de bouteilles sans une goutte de pétrole (Lyspackaging), l’installation de tour de contrôle professionnelle, livrée clés en main, pour les aérodromes isolés (Terciel), la transformation des algues sargasse en biomatériau pour les emballages (Sargasse Project) et enfin la collecte de déchets recyclables avec du mobilier urbain solaire, automatisé et mobile (Tri-Center).

Les finalistes passeront un grand oral le 21 septembre prochain et les gagnants devraient être annoncés dans la foulé. Le jury s’appuiera sur plusieurs critères pour départager les finalistes : l’originalité du projet, son utilité pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux d’aujourd’hui, la faisabilité économique et la création d’emploi. Tous ont été sélectionnés sur la possible concrétisation de leur projet : « La solution doit posséder un prototype opérationnel, ou présenter une maturité technologique suffisante pour être déployée dans les territoires insulaires. » Selon Heiura Itae-Tetaa, avoir des choses concrètes à montrer au jury permet aux candidats d’avoir plus d’arguments pour défendre leur projet.

Si la concrétisation du projet tient une grande place dans les critères de sélection, c’est qu’il s’agit pour les Tech4Islands Awards d’être dans le concret et d’agir vite.

Quatre prix (Planète, Océanie, Outre-mer et Polynésie) seront distribués aux startups et aux entreprises leur permettant de remporter des dotations et des séances de coaching avec des personnalités de l’innovation comme Fleur Pellerin, ancienne ministre et fondatrice de Korealya, ou Stéphane Distinguin, co-fondateur de Fabernovel. Le concours Tech4Islands Awards est un tremplin pour les porteurs de projets qui souhaitent agir sur les problématiques contemporaines.