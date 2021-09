Le musée de Tahiti et des îles se visite même en confinement

Avec le confinement annoncé le 23 août pour 15 jours, puis prolongé pour deux semaines, depuis le 3 septembre, le Musée de Tahiti et des îles a dû fermer ses portes. Mais il est toujours possible de le visiter et de découvrir ses collections ! Grâce à Internet.

La frustration peut être grande pour les personnes qui aiment se cultiver et découvrir l’histoire et le patrimoine polynésien en allant se promener au musée de Tahiti et des îles. L’établissement a dû fermer ses portes à l’annonce du confinement. Mais heureusement, le public peut tout de même y entrer… grâce à Internet. Déjà, pendant le premier confinement du mois de mars 2020, le musée avait mis en place des opérations quotidiennes pour fournir du contenu culturel à la population mais aussi aux enseignants en continuité pédagogique, comme l’explique Miriama Bono, la directrice de l’établissement.

Deux visites virtuelles sont en libre accès : Fa’aiho ta’u tufa’a et l’ancien musée. Pour la première, il est possible de voir les œuvres comme si vous étiez dans la salle d’exposition temporaire et des pictogrammes apparaissent sur lesquels il suffit de cliquer pour avoir la note explicative de l’œuvre ou encore accéder à une interview de l’artiste. L’exposition « Fa’aiho, ta’u tufa’a » confronte la création contemporaine au patrimoine polynésien. Les œuvres des artistes contemporains sont exposées aux côtés des œuvres de la collection du musée suivant quatre thématiques : Tiki-Ti’i, les ornements, la pirogue et la musique. Des ressources pédagogiques sont également proposées suivant différents niveaux.

Pour l’ancien musée, on retrouve les pièces dans les anciennes vitrines désormais bien connues du public polynésien. Des vidéos permettent d’assister à une visite guidée comme si on y était ! Voir même en mieux car des zooms permettent de voir les objets de très près. Il faut simplement trouver les pictogrammes rouges avec l’icône lecture pour accéder à ces vidéoguides.

Enfin, il suffit de s’abonner aux pages Facebook et Instagram du musée pour accéder à la présentation d’un objet des collections chaque jour. Les livres d’échantillons de tressage réalisés par les élèves de l’école Viénot, la conque avec une légende expliquant l’origine du nom de la commune de Punaauia, le penu de Maupiti, le peigne à tatouer… « Ces contenus sont choisis en fonction de leur intérêt culturel, on essaye d’être exhaustifs en présentant tous les archipels et que les contenus soient liés à des objets, des légendes ou du patrimoine naturel », précise Miriama Bono qui reconnait que la situation a obligé les équipes du musée à réfléchir à la façon dont est diffusé le patrimoine.