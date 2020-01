La Polynésie invitée au CES 2020, le plus grand salon numérique du monde

Pour marquer la nouvelle année, l’association Digital Festival Tahiti change d’appellation et devient officiellement la French Tech Polynésie. Porteuse du concept « Tech4Islands » qui a enrichi les objectifs « Tech4Good » que s’est donné le numérique français , la communauté digitale polynésienne sera la première représentante des Outre-mer français au plus important événement mondial dans le domaine, le CES 2020 à Las Vegas.

Un peu plus de deux ans après son lancement à Tahiti, le Digital Festival Tahiti démarre l’année 2020 de belle manière. Son changement de nom, qui devient « French Tech Polynésie », consacre l’inclusion de la Polynésie dans l’écosystème d’innovation numérique français. Soutenue dès son lancement par la mission nationale French Tech, la communauté digitale polynésienne s’est rapidement fait remarquer en lançant le concept de « Tech4Islands », la technologie au service du développement durable des environnements insulaires. Un concept traduit dans un concours d’innovation, en 2019, qui a attiré plus de 60 candidatures, et qui a été salué par le Président de la République, Emmanuel Macron, ainsi que le secrétaire d’État au numérique, Cédric O, et l’Octa (l’association des pays et territoires d’Outre-mer de l’Union européenne).

Une tribune internationale pour le numérique polynésien

Le Consumer Electronics Show de Las Vegas est le plus grand événement mondial en matière d’innovation numérique, qui se tient cette année du 7 au 10 janvier. La France y est la deuxième délégation étrangère après la Chine. Et pour la première fois, les Outre-mer français y seront représentés, par la Polynésie. La French Tech Polynésie sera en effet l’invitée du Village francophone du CES 2020. Marc-Lionel Gatto, commissaire général du Village francophone du CES 2020, souligne : « Particulièrement orientée vers les #BlueTech et les #Tech4Islands, nous serons ravis de faire témoigner La French Tech Polynésie le 8 janvier à l’occasion du MeetUp Smart Territory ».

La Polynésie représentante des Outre-mer français au Conseil national de la French Tech

Autre marque de reconnaissance du travail accompli en Polynésie et de la vitalité de la filière, la déléguée générale de la French Tech Polynésie, Muriel Pontarollo, a été choisie par la Mission French Tech pour représenter les Outre-mer au Conseil national des capitales et communautés French Tech, une nouvelle instance qui sera installée le 13 janvier prochain à Paris. La French Tech Polynésie sera également reçue à l’Elysée par le conseiller pour l’Outre-mer du Président de la République, Stanislas Cazelles, le conseiller Outre-mer du Premier ministre, Xavier Brunetière, ainsi que le cabinet de la ministre des Outre-mer Annick Girardin. Des rencontres sont aussi programmées à Bruxelles, notamment avec le président du Comité exécutif de l’OCTA, Olivier Gaston.

Enfin l’édition 2020 du concours d’innovation Tech4Islands sera lancée en mars, et durant la troisième semaine d’octobre prochain se tiendra la 4e édition du Digital Festival Tahiti, rebaptisé lui aussi puisqu’il devient le « Tech4Islands Summit ».