La présidence se dote d’un délégué interministériel au climat

Léopold Biardeau, chercheur en économie de l’environnement, un temps pressenti pour le ministère de l’Économie, est depuis le 14 octobre délégué interministériel au climat sur décision de Moetai Brotherson. Il est chargé de préparer les rendez-vous internationaux, notamment la Conférence des Nations-Unies sur l’océan.

On reparle de Léopold Biardeau, docteur en économie, spécialisé dans les questions environnementales et l’adaptation au changement climatique et, accessoirement, développeur d’une application de traduction des langues océaniennes. Son nom avait été évoqué comme possible ministre de l’Économie et des finances après la victoire du Tavini aux dernières territoriales. En septembre 2023, Moetai Brotherson l’avait nommé membre du collège de l’Autorité polynésienne de la concurrence. Il est, depuis le 14 octobre dernier, délégué interministériel au climat, sous l’autorité du président du Pays.

Sa mission : préparer la participation de la Polynésie aux grands rendez-vous internationaux, à commencer par la Conférence des Nations-Unies sur l’océan qui se tiendra à Nice en juin 2025. Revenu récemment de Nouvelle-Zélande, où il poursuivait ses travaux au sein de Manaaki Whenua, un organisme de recherche sur l’environnement, Léopold Biardeau fait actuellement le tour des ministères pour prendre la mesure de son sujet, dont les grandes lignes sont fixées par le volet « ressources naturelles » du plan climat 2030.

Il est probable qu’il ne reste pas à l’APC, dont le collège compte donc deux délégués interministériels, l’autre étant Pierre Frébault. Léopold Biardeau, qui participait souvent aux travaux du collège de l’APC par visio-conférence, sera moins disponible à présent qu’il endosse cette nouvelle responsabilité.

Originaire de Punaauia, Léopold Biardeau affiche un impressionnant CV : licence et master 2 en économie à Sciences Po Paris puis Master en politique publique et doctorat en économie des ressources naturelles à l’Université de Californie – Berkeley. Il est aussi attaché d’enseignement et de recherche à l’Université de la Polynésie française. Il avait été l’un des lauréats, en 2022, du prix AFD Jeunes chercheurs Outre-mer pour ses travaux sur la gestion des biens communs et les aires marines protégées.