L’Autorité de la concurrence briefe ses nouveaux membres

Les sept nouveaux membres du collège de l’Autorité polynésienne de la concurrence ont participé mardi et mercredi à une session de formation, sous la houlette de la présidente de l’APC Johanne Peyre et de Vivien Terrien, professeur de droit de la concurrence et conseiller auprès de la cour de justice de l’Union européenne.

Le nouveau collège de l’APC, nommé en septembre, a déjà siégé : ce séminaire était donc l’occasion pour ses sept nouveaux membres de clarifier certains points, de poser les bonnes questions, et de muscler leur jeu par des simulations de cas pratiques sur les principaux sujets de l’APC : ententes, abus de position dominante, concentrations et aménagement commerciaux.

Johanne Peyre, la présidente de l’autorité, est impressionnée par le sérieux des nouveaux membres. « Ils sont très à cheval sur la procédure », dit-elle.

Les membres du collège, nommés par le président du Pays, sont : Ingrid Izquierdo, Léopold Biardeau, Pierre Frébault, Enzo Silvestro, Béatrice Kwon et Philippe Guesdon.

Docteur et chercheur en économie de l’environnement en Nouvelle-Zélande, Léopold Biardeau est originaire de Punaauia et c’est le benjamin du nouveau collège de l’APC. Il travaillera principalement en distanciel. Le sujet l’intéresse, et lui permettra de mettre à contribution ses compétences en micro-économie et en statistique. Ces deux jours, dit-il, ont été l’occasion de consolider les bases : la rigoureuse séparation du service d’instruction de l’APC et de son collège qui rend les décisions, une séparation nécessaire à la sécurité juridique de ces décisions.

Prochain grand rendez-vous de l’APC : un workshop international des autorités de concurrence du Pacifique, qui se tiendra à Tahiti au mois de février prochain.