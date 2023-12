La présidence transforme sa fontaine en bassin d’aquaponie

Fini les jets d’eau devant les marches de la présidence : le bassin est désormais habité par des carpes, des aromates et des feuilles de taro. Une façon pour le gouvernement de marquer son « engagement en faveur de l’innovation environnementale et l’agriculture urbaine ».



Les habitués du palais et les curieux de passage l’avaient déjà constaté : voilà de longs mois que la grande fontaine qui marque l’entrée de la présidence n’a pas craché d’eau. On y croisait même, ces dernières semaines des carpes koi abrités sous une tonnelle. Le gouvernement a apporté l’explication ce lundi : le bassin, jusque-là purement esthétique, a été reconverti pour accueillir des cultures en aquaponie. « L’aquaponie est une méthode innovante qui associe l’élevage de poissons à la culture de plantes en symbiose en éliminant le besoin d’engrais chimiques et minimisant les déchets agricoles, rappelle l’exécutif. Ce projet permettra au bassin de la Présidence de produire localement des aromates frais tout en réduisant son empreinte carbone ».

Et le projet, après une longue préparation, est désormais lancé. La tonnelle a été enlevée, des plantes aquatiques ont été ajoutées pour faire de l’ombre aux poissons, dont les déjections vont donc « nourrir », en bord de bassin, des cultures de taro, coriandre et autres persils. Moetai Brotherson semble personnellement attaché à l’idée : « Nous sommes fiers de nous engager dans cette aventure passionnante de l’aquaponie au cœur de notre institution, déclare le président. Cette approche novatrice de l’agriculture est conforme à nos valeurs de durabilité et de préservation de notre patrimoine ».