Pupu Temaeva désigné pour représenter la Polynésie au Festival des arts et de la culture du Pacifique à Hawaii

L’association Pupu Temaeva, fondée il y a 60 ans par Coco Hotahota, a été choisie pour élaborer le programme culturel et artistique de la Polynésie française dans le cadre de sa participation au 13e Festpac, en juin 2024 à Oahu.

En septembre dernier, la vice-présidente Éliane Tevahitua avait lancé un appel à projet visant à sélectionner une association culturelle chargée d’élaborer le programme de la délégation de la Polynésie française qui se rendra au Festival des arts et de la culture du Pacifique, du 6 au 16 juin 2024 à Oahu (Hawaii).

L’association folklorique Pupu Temaeva est arrivée en tête du classement, avec son projet artistique intitulé « Aeha’a ma te haeha’a », littéralement « En haute mer avec humilité ». Temaeva propose de redécouvrir ce bien commun qui lie tous les peuples de Moana-nui-a-Hīvā, les anime et les préoccupe, à travers nos chants et danses, nos arts traditionnels, nos savoirs et savoir-faire, nos nouvelles façons de nous exprimer. L’association va sélectionner les participants et « porteurs de patrimoine » dans les différents archipels, pour « refléter au mieux la diversité et la richesse de la culture polynésienne. »

La délégation intègrera également l’équipage de « Fa’afaite i te Ao Mā’ohi » porté par l’association « Fa’afaite – Tahiti Voyaging Society », qui fera la traversée en pirogue double jusqu’à Hawai’i.

