La réorganisation des services fait grincer des dents à Faa’a

Il y a du mouvement à Faa’a autour du dossier de la réorganisation des services de la commune. Les syndicats accusent le tavana de « vouloir régler la situation de certains agents ». La commune affirme de son côté que c’est pour rendre « un meilleur service aux administrés de Faa’a ».

Lundi la commission technique paritaire de Faa’a s’est réunie sous la présidence de la sixième adjointe au maire en charge des Finances et Ressources humaines, Rosina Chin Foo. Les départs à la retraite et l’incitation à la cessation d’activité étaient à l’ordre du jour. Mais c’est au sujet de la réorganisation des services qu’il y a un problème au sein de la commune. Les syndicats considèrent que cette réorganisation intervient « juste après la nomination de Jimmy Panie en tant que directeur de cabinet du tavana Oscar Temaru ainsi que la nomination future de Roland Bopp en tant que responsable du service public à caractère industriel et commercial (SPIC) ayant trait à l’eau et au traitement des déchets. La commune veut juste régulariser leur situation». Les syndicats estiment d’ailleurs qu’il y a encore « énormément d’éléments manquants sur ce sujet », ils ont donc préféré reporter ce débat.

Du côté de la commune on nous assure que cette réorganisation se fait dans « la plus grande transparence d’où l’étude de ce dossier en commission technique paritaire ». Un proche collaborateur du tavana nous affirme que « c’est même tavana qui a insisté pour qu’il y ait un débat et nous sommes toujours en phase de discussion». Selon nos sources, cette réorganisation a surtout pour but principal de « redynamiser les agents afin qu’ils ne restent pas figer à un poste et de leur donner la possibilité d’évoluer dans leur carrière. Mais le but principal de cette réorganisation est de rendre un meilleur service aux administrés de Faa’a, ce n’est pas du tout pour tout casser ».

Les membres de la commission technique paritaire n’étant pas tombés d’accord sur ce sujet, une nouvelle réunion est prévue le 8 août prochain. Le dossier de la réorganisation des services de la commune doit passer en conseil municipal avant la fin de l’année, si tout se passe bien en commission technique paritaire.