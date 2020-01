La rougeole sous contrôle dans le Pacifique Sud, selon l’Unicef et l’OMS

Un communiqué conjoint de l’Unicef et de l’Organisation mondiale de la Santé indique que l’épidémie de rougeole qui a touché les Samoa, Fidji et Tonga fin 2019 est sous contrôle grâce aux campagnes de vaccination qui ont été menées ces derniers mois.

Les campagnes de vaccination qu’ont entrepris ces trois pays, avec l’assistance des ONG, ont permis d’atteindre (à Samoa) ou d’approcher l’objectif d’une couverture vaccinale de 95%, jugée effective pour protéger la population. Les premiers cas de rougeole dans la région avaient été détectés dans la région d’Auckland en Nouvelle-Zélande en août 2019 et la maladie s’est rapidement répandue à la faveur des voyages fréquents entre la Nouvelle-Zélande et les îles.

C’est à Samoa que l’épidémie a été la plus meurtrière, avec 83 décès, principalement des bébés et des enfants, pour un total de 5 697 cas recensés au 6 janvier dernier. Une campagne de vaccination a alors débuté sur fond d’état d’urgence restreignant les déplacements et fermant les écoles. La Polynésie a participé à la lutte contre la maladie en envoyant des missions d’assistance pour évaluer les besoins et aider aux vaccinations. L’état d’urgence a été levé le 29 décembre 2019.

Tonga, où 13 membres d équipe de rugby de retour de Nouvelle-Zélande avait importé la rougeole, a connu 612 cas (décompte au 6 janvier 2020), et plus de 12 000 personnes ont été vaccinées, là aussi après déclaration de l’état d’urgence. À Fidji, 25 cas ont été dénombrés.

L’Unicef, qui a envoyé plus de 110 000 doses de vaccin dans la région, et l’OMS, ont annoncé ce jour que la couverture vaccinale à Samoa avait dépassé les 95% de la population. La coopération internationale se poursuit pour aider ces pays du Pacifique à moderniser les capacités de réponse de crise de leurs systèmes de santé. Toutefois les deux organisations rappellent aux voyageurs dans la région qu’il est impératif de vérifier sa situation vaccinale avant de se rendre dans ces pays.