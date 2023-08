La route de la côte Est reste fermée ce mardi « et jusqu’à nouvel ordre »

Les travaux de sécurisation, débutés au lendemain de l’éboulement du PK43, n’ont pour l’instant pas permis d’exclure un nouveau « glissement de terrain ». Les autorités n’annonceront pas de date de réouverture avant mardi après-midi au plus tôt.

Toujours pas de passage entre Hitiaa et Faaone. Certes, les pierres éboulées sur la route vendredi midi, après un épisode de fortes pluies, ont commencé à être évacuées dès dimanche matin, de même que la végétation, qui jonchait la route de la côte Est sur plus de 40 mètres. EDT est intervenue dans la même journée pour sécuriser la ligne électrique qui avait été arrachée. Mais les « travaux de purge » ne sont pas terminés, a précisé le Pays ce lundi après-midi dans un communiqué. « De nombreux arbres menaçant de tomber doivent encore être abattus, puis tronçonnés et dégagés », par la société JL Polynésie et la Direction de l’équipement. L’objectif de l’équipe de « 6 – 8 personnes », composée notamment de cordistes, est de « sécuriser le talus fragilisé par les pluies et les éboulements ». Le bas de la montagne a d’ores et déjà été « nettoyé », mais sur le haut du talus, « la végétation présente menace de provoquer un nouveau glissement de terrain ». La route reste donc fermée « encore mardi et jusqu’à nouvel ordre », précise le gouvernement, qui fera un nouveau point demain en début d’après-midi « pour déterminer quand la route pourra être ouverte ». D’ici là, seule la route de la côte Ouest peut être empruntée entre Papeete à la Presqu’île.