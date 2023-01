La Saint-Sylvestre des services de l’État avec le haut-commissaire

Comme il est d’usage le haut-commissaire Éric Spitz a fait samedi soir une tournée des services opérationnels mobilisés à l’occasion de la Saint-Sylvestre. PAF, Douanes, police nationale, gendarmerie, CHPF, pompiers de Papeete et personnels d’astreinte du Haut-commissariat ont ainsi reçu sa visite et celle du député Tematai Le Gayic qui l’accompagnait.

Première tournée de la Saint-Sylvestre pour le nouveau haut-commissaire, Éric Spitz, accompagné de sa directrice de cabinet Émilia Havez et du député Tematai Le Gayic. La visite a commencé à l’aéroport de Tahiti-Faa’a, un peu avant le rush du soir qui allait voir atterrir 7 gros porteurs. Éric Spitz a été reçu par le commandant Babdor, chef de service territorial de la police aux frontières, qui lui a fait visiter les locaux exigus de la PAF cachés dans les entrailles du bâtiment ; le plan de rénovation de l’aéroport, mis en suspens par les déboires judiciaires de la concession aéroportuaire depuis plus de dix ans, prévoit plus d’espace pour ce service, avec une ouverture sur les parties communes pour davantage de proximité avec le public.

Manquaient à l’appel deux fonctionnaires, en mission à Bora Bora pour contrôler un jet privé. La PAF réalise environ 25 de ces déplacements par an, sur dérogation du haut-commissaire et en conformité avec les souhaits du Pays qui veut encourager cette niche touristique. « Ça correspond aussi aux méga-yachts, c’est un ensemble. C’est tout un jonglage, mais on y arrive », dit Philippe Babdor.

Le directeur des Douanes, Jean-François Tanneau, a présenté lui aussi ses services. Éric Spitz s’est également entretenu avec Jean-Michel Ratron, directeur de l’Aéroport de Tahiti, qui lui a expliqué les moyens mis en œuvre pour accueillir davantage de vols, tant domestiques qu’internationaux, et les quelques travaux que ADT veut mener avant l’attribution définitive de la concession.

Direction ensuite l’avenue Pouvanaa a Oopa pour rencontrer la Direction territoriale de la police nationale et son directeur adjoint, le commandant divisionnaire Marc Clearc’h, ainsi qu’une équipe de la police municipale de Papeete accompagnée de Patrick Bordet, conseiller délégué à la police et à la prévention de la délinquance à la mairie.

127 500 appels traités par la gendarmerie en 2022

L’étape suivante était la caserne Bruat et le centre d’opérations et de renseignement de la gendarmerie, en présence du colonel Grégoire Demezon, commandant en second de la gendarmerie pour la Polynésie française. 170 gendarmes étaient mobilisés samedi soir – c’est le plus important dispositif de l’année – sur l’ensemble du fenua. C’est là que le haut-commissaire a été informé du grave accident de la route traversière, qui venait d’être signalé quelques minutes plus tôt.

L’occasion de faire le point sur l’activité du CORG : 180 500 appels cette année, dont 127 500 traités (la différence, disent les gendarmes, représente les appels raccrochés), qui ont donné lieu à 10 400 interventions. Parmi celles-ci, les violences intrafamiliales représentent 22% des appels, suivies des tapages (18%) et des accidents (12%).

Séquence solidarité au foyer Pu O Te Hau

Le haut-commissaire s’est ensuite rendu au foyer Pu O Te Hau, où il a été accueilli par la directrice Rowena Tuhoe et la présidente du Conseil des femmes, Chantal Galenon. Une visite inhabituelle pour la Saint-Sylvestre, mais elle fait écho aux vœux d’Éric Spitz qui a mis l’accent sur la solidarité envers les plus faibles. Le foyer accueille plus de 40 pensionnaires, dont un nombre important d’enfants qui n’ont pas boudé les chocolats traditionnellement distribués par le haussaire. Il a également pu se rendre compte de l’avancement des travaux de l’extension du centre, rendue possible par la participation de l’État, que Chantal Galenon espère inaugurer le 8 mars prochain pour la Journée internationale des droits des femmes.

Au CHPF, Éric Spitz a été accueilli par la directrice Claude Panero et Maiana Bambridge, directrice de cabinet du ministre de la Santé. Il s’est rendu à la plateforme commune du SAMU et des sapeurs-pompiers, qui centralise les appels au 15 et au 18. Les équipes y traitent 100 à 120 appels chaque jour, donnant lieu à 25 interventions quotidiennes, a expliqué le Dr Bertrand Remaudière, en charge du SMUR et des évacuations sanitaires.

La délégation s’est rendue à la caserne des sapeurs-pompiers de Papeete, où elle a été reçue par le capitaine Sergio Bordes, ainsi que le colonel Lecoq, directeur de la protection civile, et son adjoint. Ils ont été rejoints par le maire de Papeete, Michel Buillard, Il était à peine 18 heures, et les pompiers avaient déjà réalisés 8 interventions. Tous ont dit redouter les débordements liés à l’alcool. Ils se préparaient également à honorer leur tradition : une traversée de Papeete en camions tous gyrophares dehors, à minuit. « Vous avez de la chance, leur a dit Éric Spitz, vous êtes très populaires ! »

La tournée s’est terminée par le visite des personnels d’astreinte du Haut-commissariat, notamment du standard téléphonique ouvert 24 heures sur 24.