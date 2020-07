La saison de surf 2020 annulée, les femmes reviennent à Teahupo’o en 2021

La World Surf League a annoncé ce vendredi que, compte tenu de la situation mondiale, la saison 2020 du tour mondial était annulée. Les surfeurs repartiront fin 2020 sur un nouveau circuit. Et les surfeuses feront leur grand retour à Teahupo’o.

Grosses annonces ce vendredi matin dans le monde du surf professionnel. D’abord, une nouvelle d’ampleur même si les professionnels s’en doutaient déjà un peu depuis le début de l’épidémie de covid-19 : la World Surf League a décidé d’annuler la saison 2020 du tour mondial, et cela dans le but de préserver la santé de ses employés des athlètes, et des fans, et de toute l’organisation. D’autant plus que les voyages internationaux sont sérieusement compromis en ce moment. Pas de saison 2020 donc après seulement quatre compétitions au compteur.

La WSL en a profité pour dévoiler le calendrier 2021 des compétitions. Le championnat du monde reprendra donc en novembre 2020 à Maui pour les femmes et en décembre 2020 à Oahu pour les hommes, pour se finir à Teahupo’o au mois de septembre.

The girls are back !

Et ce nouveau calendrier réserve d’autres surprises. L’épreuve de Teahupo’o accueillera de nouveau les femmes après 14 ans d’absence sur le spot. En décembre 2019, la candidature de la Polynésie pour accueillir les Jeux olympiques de Paris 2024 avait relancé le débat, notamment chez les sceptiques. Le choix du site polynésien par le comité organisateur des Jeux avait mis fin aux doutes. Ce qui a certainement poussé la WSL à rouvrir le spot aux surfeuses. À noter également qu’après le départ de Billabong, c’est maintenant Outerknown, la marque écoresponsable de Kelly Slater, qui sponsorise l’épreuve locale.

Enfin autre nouveauté avec cette épreuve en une journée appelée « The WSL Finals » en septembre 2021. Seuls les top 5, hommes et femmes, participeront à cette épreuve qui déterminera le champion et la championne du monde.