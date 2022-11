Stéphane Martino et Taïna Fabre fouleront les planches du Petit théâtre du 3 au 5 novembre pour présenter Mon tane est un farani. Un retour aux sources pour cette pièce lancée en café-théâtre en 2018, devenue depuis une mini-série à succès sur TNTV, et qui sera présenté dans une version enrichie et toujours hilarante. « Beaucoup de couples vont se reconnaitre ! » prévient le duo d’acteurs.

La pièce raconte l’histoire d’un couple mixte comme il en existe tant au fenua. Tiare, polynésienne, jalouse et possessive et Rémi métropolitain, râleur, critiqueur, etc… L’auteur Stéphane Martino s’est amusé des caractéristiques et travers de chacun. « C’est avec les clichés et les défauts que l’on arrive à faire rire » assure-t-il. Du « café-théâtre » des débuts, en 2018 au Paradise notamment, à la mini-série qui attire les téléspectateurs sur TNTV les drôles histoires de couples s’étaient déjà enrichies. Et ce retour sur les planches suit le même mouvement. « Fatalement le fait d’avoir tourné des épisodes en plus pour la mini-série, j’ai rajouté des choses dans la pièce qui sont issues de la série. L’une et l’autre se sont nourries » explique l’auteur qui précise que « vingt minutes ont été rajoutées » à la version originales.

Depuis quatre ans que les deux acteurs se côtoient, une certaine complicité s’est installée, « comme un couple quelque part, on se connait beaucoup mieux et c’est beaucoup plus naturel et sur scène cela se voit » assure Taina Fabre. La comparaison avec la série « Un gars une fille » qui a révélé Jean Dujardin et Alexandra Lamy, est la bonne, la sauce polynésienne en plus : « je pense que beaucoup de couples vont se reconnaitre dans la pièce ».