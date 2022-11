Météo : l’épisode de fortes pluies n’est pas fini

Météo France a placé l’ensemble des îles de la Société en vigilance orange fortes pluies. Des cumuls de précipitations importants, et donc de potentielles inondations, sont attendus de Hitiaa à Mahina, de Papara à Punaauia, vers la presqu’île et Moorea.

Beaucoup de pluie, à Tahiti, Moorea et aux Raromatai, ce 1er novembre, et les éclaircies ne sont pas pour tout de suite. Météo France parle d’un « axe perturbé » qui « s’étire désormais vers les Tuamotu ». Le temps gris et pluvieux va donc se poursuivre ce mardi soir et pendant une bonne partie de la journée de mercredi aux îles du Vent. « De forts cumuls de précipitations sont ponctuellement à craindre de Hitiaa à Mahina, de Papara à Punauia, vers la presqu’île et Moorea », écrivent les prévisionnistes. Du côté des îles Sous-le-Vent, les averses devraient se calmer dès mercredi, mais la vigilance est tout de même de mise. Les précipitations devraient ensuite atteindre les Tuamotu, tandis que les Australes connaissent des vents qui pourraient avoisiner les 80 km/heures, voire 100 km/heure dans la baie de Rapa.