Sécurité routière : 2022, nouvelle année noire ?

Un septuagénaire a été mortellement fauché sur un passage piéton de Arue lundi. Ce 30e décès depuis janvier dans les accidents de la circulation, autant que dans toute l’année 2021 et déjà plus qu’en 2019 ou 2020, laisse craindre que 2022 marque un nouveau pic de mortalité routière.

Après le drame survenu à Pirae la semaine dernière, le décès d’un motard à Hitiaa quelques jours plus tôt, ou le weekend meurtrier de la mi-octobre, un nouvel accident mortel a eu lieu lundi soir à Arue. Comme le rapporte Polynésie la 1ere, un homme a été fauché par une voiture alors qu’il traversait un passage piéton à proximité de la station Shell, entre le stade Boris Léontieff et le bureau de poste. Le septuagénaire, habitant du quartier et qui était sorti pour manger dans une roulotte toute proche, n’a pas survécu au choc tandis que le jeune conducteur de la voiture, après avoir tenté de fuir, a été interpellé et placé en garde à vue par la gendarmerie.

Ce nouveau drame porte à 30 le nombre de victimes des accidents de la circulation depuis janvier dernier au fenua. Ce bilan sur dix mois, qui ne compte pas les dizaines de blessés de la route, dont certains très graves, rattrape déjà celui de l’ensemble de l’année 2021. Et dépasse les bilans de 2019 ou 2020. Les deux derniers mois de l’année n’étant pas, statistiquement, les moins risqués en termes de mortalité routière, certains craignent déjà que 2022 n’égale les triste records de la dernière décennie. 2012 et 2018 avaient compté 36 décès chacune sur les routes. Il faut ensuite remonter avant 2008, et l’important effort de répression et de sensibilisation qui avait été mené par les autorités de l’État, pour trouver des chiffres encore plus dramatiques : 1997, 1998 et 2001 avaient toutes compté plus de 60 décès polynésiens dans des accidents de la circulation.