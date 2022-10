Deux nouveaux décès sur les routes entre samedi soir et dimanche matin

La route a été meurtrière ce weekend encore. Entre samedi soir et dimanche matin, deux personnes ont perdu la vie: un piéton à Punaauia et un jeune motocycliste à Papenoo.

Hier soir peu après 19h30, un piéton a été fait fauché sur le passage clouté qui fait face à Super U Tamanu Punaauia. Le conducteur du véhicule en cause n’aurait pas eu le temps de voir l’homme qui s’était engagé. Selon les premières constatation de la gendarmerie, le chauffeur n’était pas sous l’empire d’un état alcoolique. Et puis ce matin vers 4h, à Papenoo non loin de la gare routière, c’est un jeune homme de 17 ans qui est décédé après s’être pris une voiture de face. Selon la gendarmerie, il circulait sur une petite moto et se serait déporté, pour une raison inconnue, sur la voie d’en face alors qu’il se trouvait dans un virage.

Ces deux décès portent désormais à 28 le nombre de victimes de la route cette année.