ATN prévoit d’étendre ses vols Tahiti – Seattle jusqu’à Paris

Air Tahiti Nui, qui a inauguré son Tahiti-Faa’a – Seattle au début du mois, prévoit à l’été prochain d’étendre cette route jusqu’à Paris-CDG. D’après notre partenaire Outremer 360°, la compagnie devrait en parallèle réduire ses vols entre Papeete et Paris via Los Angeles, passant de 7 à 5 par semaine.

Jusqu’ici, la direction de la compagnie s’était gardée d’évoquer un prolongement de cette liaison Tahiti – Seattle, qu’elle assure deux fois par semaine, jusqu’à Paris. Mieux, elle assurait que sa nouvelle destination n’avait pas pour but de proposer une nouvelle route entre la Polynésie et l’Hexagone.

Mais les « concentrateurs d’offres aériennes et hôtelières », plus communément appelés GDS, pour la saison prochaine n’ont pas échappé aux sites spécialisés. Car en effet, la compagnie prévoit d’étendre son Tahiti-Faa’a – Seattle jusqu’à Paris du 12 juin au 4 septembre 2023 seulement, et à raison de deux vols par semaine, ce qui correspond à ses deux vols opérés actuellement entre la Polynésie et la capitale de l’État de Washington. En parallèle, la compagnie devrait réduire ses vols entre Papeete et Paris via Los Angeles, passant de 7 à 5 par semaine.

Escale plus confortable ?

Il ne s’agira donc pas de deux vols supplémentaires mais bien de deux vols complémentaires, offrant la possibilité d’une autre route aux passagers, souvent exténués par l’escale à Los Angeles, bien que celle-ci a été modifiée et rendue plus fluide. Ces deux futures liaisons vers Paris doivent encore être approuvées par les autorités gouvernementales avant d’être disponibles à la réservation.

Dans le même temps, et toujours sur le tronçon entre Paris et Tahiti, Delta Airlines et Air France ont renforcé leur partage de code entre Paris et Los Angeles, alors que la compagnie américaine va ouvrir ses vols vers Tahiti depuis Los Angeles en décembre, jusqu’en mars 2023 et à raison de trois vols par semaine. Dans les faits, la compagnie américaine appose déjà ses codes sur les vols d’Air France entre Paris et Los Angeles.