Le Tavini organisait samedi un premier « séminaire de formation » à Paea. Près de trois cents personnes ont répondu présent à cette journée d’ateliers et de conférences parmi lesquels des jeunes et des moins jeunes, des militants, simples sympathisants et quelques curieux. L’occasion pour le parti indépendantiste de « s’affirmer aux yeux de tous » à six mois des territoriales.

Près de trois cents personnes ont participé samedi au « séminaire de formation » du Tavini Huiraatira. Ce premier rendez-vous du genre s’est déroulé à la salle Manu iti à Paea, commune dirigée par Tony Géros. Au sein du public des militants et des simples sympathisants, mais aussi quelques curieux venus écouter les discours et participer aux ateliers tournants autour de thématiques bien précises. Les participants ont ainsi découvert ou redécouvert l’histoire du Tavini, de la colonisation et de la décolonisation, les institutions françaises et locales et leurs compétences respectives, quelques notions d’économie, et, à 6 mois des territoriale, les grands principes du système électoral. Objectif de cette rencontre, selon le député Tematai Le Gayic : offrir un « éveil militant » et travailler sur les « bases » pour mieux repartir en vu du scrutin de 2023.

Pour le plus jeune député de la cinquième République, qui à 21 ans était aussi le plus jeune candidat des législatives polynésiennes, le Tavini a toujours « mis en avant » la jeunesse. Et tant pis si la figure de proue du parti reste son président de 77 ans, Oscar Temaru, et que sur les huit représentants bleu ciel élus aux territoriales de 2018, aucun n’avait moins de 40 ans. Le parti, qui avait aussi fait élire le plus jeune sénateur de la République en 2008 en la personne de Richard Tuheiava, aurait prouvé aux législatives, avec Tematai Le Gayic, mais aussi Steve Chailloux, 36 ans, qu’il était prêt à « miser sur les jeunes ». Et des « jeunes », justement, il y en avait quelques-uns à la salle Manu iti samedi, comme Terii Tetuanui, venu « s’informer sur la démarche » du mouvement indépendantiste.

Cette première, jugée « concluante », elle ne sera pas la dernière pour les bleu ciel. Pour Tematai Le Gayic c’est une manière pour le Tavini de « s’affirmer aux yeux de tous » avant de « monter crescendo » lors des trois prochains séminaires prévus avant les territoriales.