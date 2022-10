Séminaire du Tavini : la jeunesse en ligne de mire

Le Tavini Huiraatira lance samedi 15 octobre un « séminaire de formation » destiné à éclairer les militants et le grand public sur ce qu’il se passe au sein du parti, ses objectifs et son idéologie. Au programme : l’histoire de la colonisation à la décolonisation, les institutions et leurs compétences, l’économie… Et bien sûr les élections, dont les territoriales de 2023.

Par le biais de ce séminaire le Tavini compte bien surfer sur la dynamique des récentes législatives, où trois représentants du parti indépendantiste ont été élus députés, pour attirer une jeunesse qui semble s’intéresser de plus en plus à la politique. Une jeunesse qui, pour Belinda Bambridge, organisatrice de l’évènement, « a envie de comprendre comment on fonctionne ».

Devrait-on s’attendre prochainement à un renouvellement des cadres du Tavini, voir de ses figures historiques ? Pas certain. Car pour Belinda Bambridge, la jeunesse « demande » à être « accompagnée » et « aiguillée » par ses metua.

Intéressez vous à la politique, plutôt que « d’attendre que la politique s’intéresse à vous »

Les observateurs de la vie politique locale notent que les jeunes s’intéressent beaucoup plus à la politique qu’il y a une vingtaine d’années et il semblerait que le Tavini soit le parti qui profite le plus de cette tendance. Pour Belinda Bambridge, cela s’explique par le fait que la jeunesse d’aujourd’hui n’hésite plus à s’émanciper des parents. « Avant la jeunesse votait comme votaient leurs parents et la parole des anciens était importante. Ils suivaient les parents car ils vivaient chez eux. Désormais ils quittent plus tôt le foyer, et ils ont leur manière de voir les choses. Et comme désormais on a une université, nos enfants suivent des études. » Et de conclure par « notre président Oscar Temaru nous dit toujours : il faut que la jeunesse s’intéresse à la chose politique. Il ne faut pas attendre que la chose politique s’intéresse à vous. Si on attend que les politiciens fassent tout, et bien ce sont eux qui mènent notre vie. »

La prochaine échéance électorale nous renseignera sur qui des indépendantistes ou des autonomistes parlent le mieux à la jeunesse polynésienne et répondent le mieux à leurs questions.