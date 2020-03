La Tahitienne : 4 600 participantes pour aider les victimes de cancers

Encore un succès pour cette 19e édition de La Tahitienne, la course réservée aux femmes dont le produit est versé en faveur des victimes du cancer. Plus de 4 600 participantes, de 10 à 84 ans, ont couvert, en courant ou en marchant, les 3 kilomètres du parcours dans les rues de Pirae, encouragées par de nombreux supporters masculins, et réunissant ainsi 3,4 millions de Fcfp.

Individuellement ou en groupe, avec ou sans poussette chargées d’enfants ravis de cette promenade pas comme les autres, les femmes polynésiennes se sont mobilisées en nombre, samedi, pour 19e édition de La Tahitienne. La course organisée par l’Association sportive Courir en Polynésie a permis de récolter 3,4 millions de Francs qui vont servir à améliorer le quotidien des victimes de cancer via l’APAC, l’association polynésienne d’aide aux personnes atteintes d’un cancer. Les dons et les ventes de T-shirts permettent ainsi d’apporter des soins de confort, comme par exemple des massages, aux personnes qui subissent des traitements anti-cancéreux.

En individuelles ou en groupe, les Polynésiennes ont célébré la vitalité des femmes et la joie de vivre face à l’adversité. De nombreuses entreprises et administrations étaient mobilisées.Parmi les équipes présentes, l’OPT avec 330 participantes, le lycée du Diadème (plus de 550 élèves !), Air Tahiti (97) et Air Tahiti Nui (30) ou encore Vini. Et c’est certainement l’administration, territoriale qui a fourni le plus gros contingent pour sa 5e année de participation – 700 coureuses arborant leur T-shirt « mon administration active », une initiative soutenue par les hommes puisque ce sont eux qui s’occupaient du stand, comme l’explique Éric.

Rassemblés dans les jardins de la mairie de Pirae, les coureuses et leurs supporters étaient accueillies par Teiva LC.

Place ensuite au maire de Pirae, Édouard Fritch, ici aux côtés entre autres de Evelyne Ramond, la présidente de l’Ascep.

« J’espère que cette manifestation contribuera aussi à faire réfléchir tous nos hommes, a déclaré Edouard Fritch, je suis très affecté par les violences familiales (…) ».

L’échauffement avec le coach Kader Touati, quelques minutes avant le départ :

À 17 heures, les milliers de participantes se sont élancées, chacune à son rythme.

C’est Sophie Gardon qui a remporté La Tahitienne, suivie de Guilène Revauger et Laure Perou.

Une super vidéo pour résumer la course – merci Pare Moana Iti Parau !