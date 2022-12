Le groupement de solidarité des femmes de Tahiti et le GIE Tahiti Tourisme fêtent le 60e anniversaire de la tiare Tahiti.

La Tiare Tahiti est en fête cette semaine. Le groupement de solidarité des femmes de Tahiti et le GIE Tahiti Tourisme organise cette année encore la journée de la tiare Tahiti. Elle aura lieu ce samedi 3 décembre sur la place Outuarea à Faa’a. Et pour ce 60e anniversaire, des célébrations complémentaires sont organisées dans certains établissements hôteliers notamment mais aussi au Fare Manihini. Elles ont démarré ce jeudi et se poursuivront demain. Au programme des démonstrations mais aussi des ateliers tenus par des artisans. Sur des stands répartis entre Faa’a et Mahina, des binomes d’artisanes font découvrir les senteurs et la confection des colliers de tiare. « On fait ça pour faire plaisir à tout le monde », explique Mama Pamela.

Ce samedi une grande fête est prévu dès 11 heures au parc Outuarea. La tiare se dévoilera sous toutes ses déclinaisons, à travers des ateliers de confection de mono’i, de parfums, de couronnes de fleurs ou encore des massages traditionnels ou contemporains. Des animations traditionnelles sont aussi au programme, avec du orero, de la musique d’antan, du ‘ori Tahiti mais aussi l’ouverture du four traditionnel. Un concours de la meilleure tenue locale est également au programme ; l’inscription se fera sur place le jour même.