La vaccination contre le Covid moins demandée à la présidence?

Le chapiteau de la présidence a accueilli 464 personnes ce samedi 6 août, venues se faire vacciner contre le Covid-19. Malgré la fréquentation en baisse le personnel de la direction de la santé répond présent pour « permettre à la population d’être protégée ».

Le chapiteau de la présidence n’était pas surpeuplé ce samedi 6 août. Les restrictions imposées aux voyageurs étant toujours en vigueur aux États-Unis, les vaccinodromes ne sont pas encore à la veille de la fermeture. Ils ont été très sollicités au début des vacances : « 800, 700, 900 personnes c’était il y a trois semaines », raconte Daniel Ponia, responsable de la vaccination contre le Covid. « La semaine passée on était environ à 455 personnes par jour », ce samedi ce sont 464 personnes qui sont venues se faire vacciner à la présidence. Des chiffres qui décroissent en même temps que ceux de l’épidémie. « Les gens viennent se faire vacciner parce qu’ils ont conscience qu’il faut se protéger, estime Daniel Ponia, et protéger son entourage ». Monsieur vaccination comme l’avait surnommé le président du Pays en lui donnant cette fonction, veut croire au sens des responsabilités de la population. Mais il signal aussi « quelques antivax » qui viennent se faire vacciner pour pouvoir voyager. « On les reçoit et on sait qu’au moins ils sont protégés ».

La direction de la santé indique que le rappel vaccinal conte le Covid-19 – 2e 3e et 4e dose – est recommandé pour tout adulte ayant reçu sa dernière dose il y a plus de six mois, et plus particulièrement pour les personnes immunodéprimées, de plus de 60 ans ou présentant un facteur de risque de forme grave de la maladie. Les vaccins pédiatrique sont toujours disponibles, pour les enfants de 5 à 11 ans. Le vaccinodrome de la présidence sera de nouveau ouvert dans deux semaines, le samedi 20 août. Entre temps c’est à l’Institut Mathilde Frebault à mama’o, au dispensaire de Papara, à la mairie annexe de Toahotu, aux dispensaires de Papeete, Faaa ou Arue qu’on pourra se faire vacciner.

Précautions face à l’éventualité de la Variole du singe

Le conseil des ministres a autorisé ce 3 août la mise sur le marché de vaccins contre la variole du singe qui est présente en Nouvelle-Calédonie, aux États-Unis et en métropole mais pas encore en Polynésie française. « C’est une mesure de précaution » explique Daniel Ponia, « on ne veut pas inquiéter la population, mais au moins on sera prêts si la maladie arrive ». Le Pays attends de recevoir des doses du vaccins IMVANEX afin de pouvoir le proposer aux personnes les plus à risque.