Vénus bat Lae City 1-0 et accède à la demi-finale de l’OFC Champions league 2022

L’As Vénus a remporté hier son match contre l’équipe de Lae City de Papouasie Nouvelle-Guinée à Auckland avec score serré de 1-0. Les tahitiens se qualifient donc pour la demi-finale de l’OFC Champions league 2022.

L’équipe de football de l’AS Vénus se trouve depuis le 27 juillet en Nouvelle-Zélande à Auckland où elle dispute l’Oceania Football Confederation (OFC) champions league qui regroupe chaque année les meilleurs clubs d’Océanie. Elle avait déjà remporté son premier match du groupe A haut la main contre les joueurs salomonais de Central Coast 3-0. Samedi soir elle s’est qualifiée pour la demi-finale en battant son deuxième adversaire du groupe A, Lae City de Papouasie Nouvelle-Guinée au terme d’un match serré sur un score de 1-0. Le

Les joueurs tahitiens ont deux jours pour se reposer avant le prochain match. Mercredi ils affronteront l’équipe du Vanuatu Galaxy FC. Si l’équipe de Lae City était un adversaire redouté, celle du Vanuatu ne l’est pas moins, « des joueurs avec une grande vélocité » estime Samuel Garcia, entraineur de l’équipe tahitienne. Il compte bien sur les deux jours à venir pour que ses joueurs se « reposent et restent concentrés ». L’objectif maintenant c’est de « terminer premier de la pool pour jouer le deuxième de la pool 2 ».

« Un état d’esprit remarquable »

Samuel Garcia a repris le poste d’entrainer de l’AS Vénus il y a 6 ans. Certains des joueurs étaient déjà là avant son départ, enfants, et ont aujourd’hui une certaine maturité selon lui. C’est leur capacité « d’écoute, de gestion du match » qui leur permet d’atteindre un tel niveau. « Il faut savoir subir et pas seulement contre-attaquer », « un gage d’intelligence » pour l’entraineur. Si tout va bien, après le match de mercredi, deux autres match resteront et les joueurs tahitiens reviendront le 17 août au fenua. Pour Samuel Garcia il est important qu’ils gardent la tête froide, et qu’ils arrivent au bout « en toute humilité ».