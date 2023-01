La Vaitavere Run c’est le 21 janvier

Les inscriptions à la deuxième édition de cette course en montée devraient ouvrir à partir de mardi prochain.

La section athlétisme de Tamarii Punaruu et le club ATN running organise le 21 janvier, la deuxième édition de la Vaitavere Run. Cette course, qui a rassemblé plus de 290 personnes en 2021 sur la mythique montée de Vaitavere à Punaauia, n’a pas eu lieu en 2022 pour des raisons pratiques, mais elle revient en force en ce début d’année. Au programme, trois épreuves : deux courses et un parcours pour les marcheurs. La course reine de « 9 km amènera les coureurs jusqu’au portail vert et celle de 6 km jusqu’au portail blanc », explique Dan Pihaatae, président du club ATN running.

Les courageux monteront donc à 300 m d’altitude sur le grand parcours et 120 m pour le petit parcours. Le départ de l’épreuve des marcheurs sera donné à Punaruu avec un demi -tour au pied de Vaitavere. Les inscriptions devraient être possibles à partir de mardi prochain chez Olympians Sport. Les frais d’inscriptions s’élèvent à 1500 francs pour toutes les épreuves