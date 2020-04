La vente d’alcool partiellement rétablie dès lundi 20 avril

Le conseil des ministres a pris un arrêté ce mercredi pour permettre la vente d’alcool de 2° à 14° uniquement, à partir de lundi 20 avril, mais seulement par un système de commande et d’enlèvement de type « drive » dans les îles de la Société. Dans les autres archipels la vente reprendra directement dans les commerces.

Il aura fallu moins de trois semaines – et l’arrêt de la production de la Brasserie de Tahiti – pour faire changer de pied le gouvernement sur l’interdiction de la vente d’alcool. L’article 1 de l’arrêté 310CM du 23 mars dernier est donc modifié comme suit.

Dès lundi 20 avril, il sera possible de passer « commande auprès des exploitants de débits de boissons uniquement par téléphone, par internet ou sur un site d’enlèvement de type « drive » (service au volant) spécialement mis en place à l’extérieur des locaux des exploitants précités, pour la vente de boissons d’alimentation ».

« Les clients sont livrés par les exploitants de débit de boissons ou se rendent à un site d’enlèvement de type « drive » (service au volant) spécialement mis en place à l’extérieur des locaux des exploitants de débits de boissons. Dans ce dernier cas, la manutention des boissons d’alimentation et des consignes est réalisée uniquement par les effectifs des exploitants de débits de boissons qui déposent les boissons autorisées à la vente directement dans le véhicule du client »

Type de boissons, quantité et horaires limités

En limitant le taux d’alcool (de 2 à14°) des boissons de nouveau autorisées à la vente, le gouvernement restreint cette mesure, dans les faits, à la bière, le vin et les cidres.

Les quantités sont également contingentées : « la quantité de boissons d’alimentation par client et par commande est limitée à :

10 litres pour les bières ;

5 litres pour les autres boissons d’alimentation telles que les vins, les poirés, les cidres, … »

Enfin, l’autorisation est limitée à 4 jours par semaine, du lundi au jeudi, et uniquement entre 8 heures et 16 heures. « Elle reste totalement interdite les autres jours de la semaine et les jours fériés. »

Dans les archipels, les limites sont les mêmes, mais les détaillants n’ont pas l’obligation d’organiser de service type « drive ».