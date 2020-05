L’A400M tire sa révérence

Good Bye Alpha Papa/0095-

Retour en vidéo:Au revoir Alpha Papa. L'A400M immatriculé 0095/F-RBAP qui avait été temporairement affecté en Polynésie dans le cadre de l'opération Résilience a fait son dernier wingsalute ce 24 mai 2020 en passant une ultime fois au dessus de l'aéroport de Tahiti. Il mettait ensuite le cap vers les îles Hawaii première étape de son retour vers Orléans en France-Caught in video:We waved good bye at the French Air Force AIrbus A400M reg 0095/F-RBAP that was temporarily assigned in French Polynesia, on morning of May 24, 2020. We caught her while she was 'wingsaluting' over Tahiti Int'l for the very last time before heading to HIK, first leg on her way home to Orléans (France)

Posted by Rare Tahitian Air/Port Views on Sunday, May 24, 2020